Гендир «Динамо»: Тюкавин восстановился после ангины

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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может принять участие в ближайших матчах столичного клуба в чемпионате России по футболу.
Гендир «Динамо»: Тюкавин восстановился после ангины
  • РИА Новости

«Тюкавин восстановился после ангины. Константин сегодня должен был в общую группу перейти, пока не разговаривал с врачом. Болезнь прошла», — приводит слова генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова ТАСС.

20-летний форвард из-за болезни не принял участия в матче 24-го чемпионата России с петербургским «Зенитом» (1:3).

«Динамо» с 39 очками по итогам 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче 28 апреля столичный клуб на своём поле примет воронежский «Факел».

Ранее сообщалось, что «Динамо» отметит столетний юбилей на матче с «Факелом».

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