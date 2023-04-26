Гендир «Динамо»: Тюкавин восстановился после ангины

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин может принять участие в ближайших матчах столичного клуба в чемпионате России по футболу.

«Тюкавин восстановился после ангины. Константин сегодня должен был в общую группу перейти, пока не разговаривал с врачом. Болезнь прошла», — приводит слова генерального директора бело-голубых Павла Пивоварова ТАСС.

20-летний форвард из-за болезни не принял участия в матче 24-го чемпионата России с петербургским «Зенитом» (1:3).

«Динамо» с 39 очками по итогам 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем матче 28 апреля столичный клуб на своём поле примет воронежский «Факел».

Ранее сообщалось, что «Динамо» отметит столетний юбилей на матче с «Факелом».