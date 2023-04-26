Плеттенберг: «Бавария» намерена обменять Мане на Осимхена с доплатой

Руководство «Баварии» планирует обменять нападающего Садио Мане на форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис продолжает настаивать на стоимости в €150 млн.

По информации источника, руководство «Баварии» не намерено платить существенную сумму за подписание форварда из клуба Серии А.

Напомним, что «Бавария» разгромно уступила «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:3). Как сообщали СМИ, Мане и Лерой Сане начали конфликтовать во время игры, а в раздевалке произошла драка, в ходе которой сенегалец ударил немца. Игроков разняли партнёры по клубу.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделает всё возможное, чтобы избавиться от Мане.