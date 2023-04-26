Матч за Суперкубок России — 2023 состоится 15 июля
- РИА Новости
«Ключевой вопрос — старт следующего сезона, почти единогласно все высказались за старт 23 июля, Суперкубок пройдёт 15 июля», — цитирует Алаева «Чемпионат».
В нём сыграют победитель РПЛ сезона-2022/23 и обладатель Кубка России сезона-2022/23.
Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является петербургский «Зенит», набравший 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), столичные «Спартак» (48) и ЦСКА (45).
Ранее клубы РПЛ приняли решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований.