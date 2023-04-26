Матч за Суперкубок России — 2023 состоится 15 июля

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Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, когда состоится матч за Суперкубок России 2023 года.
Матч за Суперкубок России — 2023 состоится 15 июля
  • РИА Новости

«Ключевой вопрос — старт следующего сезона, почти единогласно все высказались за старт 23 июля, Суперкубок пройдёт 15 июля», — цитирует Алаева «Чемпионат».

В нём сыграют победитель РПЛ сезона-2022/23 и обладатель Кубка России сезона-2022/23.

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 24 туров является петербургский «Зенит», набравший 58 очков. Следом идут «Ростов» (49), столичные «Спартак» (48) и ЦСКА (45).

Ранее клубы РПЛ приняли решение о создании рабочей группы по обсуждению структуры соревнований.

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