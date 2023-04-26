Туйнов: сейчас у Бивола и Бетербиева нет необходимости сражаться друг с другом

Российский кикбоксер Владислав Туйнов высказался о возможном бое между чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO россиянином Артуром Бетербиевым и его соотечественником и обладателем пояса WBA Дмитрием Биволом.

«Честно, не хотел бы, чтобы этот поединок произошёл в обозримом будущем. Возможно, чуть позже. Сейчас у Бивола и Бетербиева нет необходимости сражаться друг с другом, они могут биться с иностранцами, таким образом ещё больше укрепляясь на международной арене. Мне было бы гораздо интереснее увидеть дуэль Артура с Саулем или реванш между Дмитрием и Канело. Да, Артур — возрастной спортсмен, но по-прежнему находится в потрясающей форме. Однако в их возможной схватке считаю фаворитом Дмитрия. Безусловно, Бетербиев очень сильно бьёт и остаётся опасным вплоть до последних секунд дуэли, но Бивол способен держать удар, здорово подстраиваться под оппонента, а его серии ударов способны стать ключом к победе», — заявил Туйнов в интервью RT.

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