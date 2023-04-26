Матвиенко: нельзя наших спортсменов отдавать на растерзание

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к Министерству спорта РФ по вопросу защиты российских спортсменов на международной арене.

«Коллеги, как-то хочется, чтобы вы позубастее были, что ли. По-бойцовски действовали. Нельзя наших спортсменов отдавать на растерзание, это вообще полное беззаконие, что происходит в спорте», — сказала Матвиенко на пленарном заседании Совфеда.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее Задонская назвала дискриминацией условия МОК о возвращении россиян на международную арену.