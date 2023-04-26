Задонская назвала дискриминацией условия МОК о возвращении россиян на международную арену

Заместитель председателя комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Лада Задонская высказалась об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Мы расцениваем условия возвращения наших спортсменов на международную арену, выдвинутые МОК в конце марта этого года, как дискриминационные. Девиз Олимпийского движения с недавнего времени — «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Так вот тезис «вместе» к нам почему-то перестал иметь отношение. Это дискриминация и применение двойных стандартов», — приводит слова Задонской пресс-служба ОКР.

28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.

30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Ранее сообщалось, что в ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.