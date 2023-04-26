Задонская назвала дискриминацией условия МОК о возвращении россиян на международную арену
- РИА Новости
«Мы расцениваем условия возвращения наших спортсменов на международную арену, выдвинутые МОК в конце марта этого года, как дискриминационные. Девиз Олимпийского движения с недавнего времени — «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Так вот тезис «вместе» к нам почему-то перестал иметь отношение. Это дискриминация и применение двойных стандартов», — приводит слова Задонской пресс-служба ОКР.
28 марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов.
30 марта стало известно, что Польша намерена бойкотировать Олимпиаду из-за возможного участия российских атлетов. Также депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.
Ранее сообщалось, что в ОКР требуют более жёсткой реакции МОК на бойкоты со стороны западных стран.