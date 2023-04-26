Гран-при России по фигурному катанию состоится в шести городах

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о проведении Гран-при России.

«Этапы Гран-при следующего сезона пройдут в Москве, Уфе, Омске, Казани, Красноярске и Самаре. Вопрос по финалу остается открытым», — цитирует Сихарулидзе РИА Новости.

В 2022 году российская серия Гран-при была впервые организована ФФККР.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее Сихарулидзе сообщил о планах проведения турниров с участием иностранных спортсменов.