Гран-при России по фигурному катанию состоится в шести городах

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Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о проведении Гран-при России.
Гран-при России по фигурному катанию состоится в шести городах
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«Этапы Гран-при следующего сезона пройдут в Москве, Уфе, Омске, Казани, Красноярске и Самаре. Вопрос по финалу остается открытым», — цитирует Сихарулидзе РИА Новости

В 2022 году российская серия Гран-при была впервые организована ФФККР.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

Ранее Сихарулидзе сообщил о планах проведения турниров с участием иностранных спортсменов.

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