Le Parisien: Месси запросил у ПСЖ повышение зарплаты за победу на ЧМ-2022

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси попросил у клуба повышения зарплаты в ходе переговоров о новом контракте.

По информации Le Parisien, в 2022 году стороны достигли устного соглашения по поводу продления контракта, но после победы на чемпионате мира в Катаре Месси попросил повысить зарплату. Отмечается, что руководство не готово удовлетворить запросы игрока. При этом клуб хочет сохранить нападающего.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня. 

Ранее тренер «Аль-Иттифака» заявил, что Месси будет играть в Саудовской Аравии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить