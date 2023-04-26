Le Parisien: Месси запросил у ПСЖ повышение зарплаты за победу на ЧМ-2022

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси попросил у клуба повышения зарплаты в ходе переговоров о новом контракте.

По информации Le Parisien, в 2022 году стороны достигли устного соглашения по поводу продления контракта, но после победы на чемпионате мира в Катаре Месси попросил повысить зарплату. Отмечается, что руководство не готово удовлетворить запросы игрока. При этом клуб хочет сохранить нападающего.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня.

Ранее тренер «Аль-Иттифака» заявил, что Месси будет играть в Саудовской Аравии.