Le Parisien: Месси запросил у ПСЖ повышение зарплаты за победу на ЧМ-2022
По информации Le Parisien, в 2022 году стороны достигли устного соглашения по поводу продления контракта, но после победы на чемпионате мира в Катаре Месси попросил повысить зарплату. Отмечается, что руководство не готово удовлетворить запросы игрока. При этом клуб хочет сохранить нападающего.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня.
Ранее тренер «Аль-Иттифака» заявил, что Месси будет играть в Саудовской Аравии.