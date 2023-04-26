Специальный докладчик Совета ООН по правам человека выступила за возвращение российских спортсменов

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Специальный докладчик Совета по правам человека Организации Объединённых Наций (ООН) Александра Ксантаки поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска россиян и белорусов.

«Я считаю, что такая рекомендация является шагом в правильном направлении. Это также соответствует моему мнению, что одного только принудительного призыва, например, недостаточно, чтобы лишить спортсмена права участвовать в турнирах», — цитирует Ксантаки пресс-служба МОК.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее министр спорта Франции выступила с речью по вопросу возвращения российских спортсменов.

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