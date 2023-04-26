Специальный докладчик Совета ООН по правам человека выступила за возвращение российских спортсменов

Специальный докладчик Совета по правам человека Организации Объединённых Наций (ООН) Александра Ксантаки поддержала рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска россиян и белорусов.

«Я считаю, что такая рекомендация является шагом в правильном направлении. Это также соответствует моему мнению, что одного только принудительного призыва, например, недостаточно, чтобы лишить спортсмена права участвовать в турнирах», — цитирует Ксантаки пресс-служба МОК.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее министр спорта Франции выступила с речью по вопросу возвращения российских спортсменов.