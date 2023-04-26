Анчелотти заявил, что недоволен дисциплиной Винисиуса на поле

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал жёлтые карточки нападающего Винисиуса Жуниора после поражения в 33-м туре Примеры от «Жироны».

«Слишком много для игрока его позиции. Я говорил Винисиусу об этом несколько раз», — сказал Анчелотти после матча.

В этой игре бразилец получил своё 14-е предупреждение в сезоне.

Встреча между командами завершилась со счётом 4:2.

Таким образом, «Жирона» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. У «Реала» 65 очков и вторая позиция.

Ранее сообщалось, что Винисиус принёс извинения болельщикам после поражения «Реала» от «Жироны».