La Sexta: сын Негрейры лгал об объёме выплат от «Барселоны»

Сын Хосе Марии Энрикеса Негрейры Хавьер Энрикес Ромеро лгал об объёме выплат от «Барселоны».

По информации La Sexta, он указывал в своих налоговых декларациях, что получал от каталонского клуба по €20 за каждый составленный отчёт о судьях, но в его показаниях полиции говорится, что он получал по €6—7 тыс.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об итогах собрания лиги по поводу «дела Негрейры».