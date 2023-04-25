La Sexta: сын Негрейры лгал об объёме выплат от «Барселоны»

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Сын Хосе Марии Энрикеса Негрейры Хавьер Энрикес Ромеро лгал об объёме выплат от «Барселоны».
La Sexta: сын Негрейры лгал об объёме выплат от «Барселоны»
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

По информации La Sexta, он указывал в своих налоговых декларациях, что получал от каталонского клуба по €20 за каждый составленный отчёт о судьях, но в его показаниях полиции говорится, что он получал по €6—7 тыс.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об итогах собрания лиги по поводу «дела Негрейры».

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