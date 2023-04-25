Брусникина: российские синхронистки не заявляли о желании сменить спортивное гражданство

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Президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина рассказала, что российские спортсменки не планируют менять спортивное гражданство.
Брусникина: российские синхронистки не заявляли о желании сменить спортивное гражданство
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  • © David Madison

«У нас пока таких историй нет. Надеюсь, и не будет. Опять-таки более тесный контакт у спортсменов прежде всего с тренером. Насколько я знаю, Татьяна Николаевна нам ничего такого не говорила и сами девочки. Мы все дома, мы все в России», — цитирует Брусникину ТАСС.

23 марта 2022 года FINA сообщила об отстранении российских и белорусских спортсменов от всех турниров под её эгидой.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

Ранее российская пловчиха Анастасия Кирпичникова рассказала, что у неё есть шанс попасть на Олимпийские игры в Париже.

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