«Крылья Советов» попросили ЭСК оценить пять эпизодов матча с «Пари НН»

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Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев рассказал, что «Крылья Советов» приняли решение направить в комиссию письмо с оценкой пяти эпизодов матча с «Пари НН».
«Крылья Советов» попросили ЭСК оценить пять эпизодов матча с «Пари НН»
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Вчера футбольный клуб «Крылья Советов» направил в ЭСК письмо с просьбой дать оценку пяти эпизодам матча с «Пари НН». Эксперты их изучат, затем дадим подробный обзор на всех доступных площадках РФС», — цитирует Каманцева РИА Новости.

«Пари НН» одержал верх над «Крыльями Советов» со счётом 2:1. В составе победителей отличились Владислав Яковлев и Тимур Сулейманов. У «Крыльев» единственный гол забил Фернандо Костанца.

«Пари НН» набрал 22 очка и располагается на 13-й позиции в турнирной таблице. У «Крыльев» 25 очков и 12-я строчка.

Ранее сообщалось, что Радимов потребовал отстранить арбитра Галимова после матча «Пари НН» — «Крылья Советов».

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