Камоцци — о «Ювентусе» в еврокубках: нужно дождаться судебного процесса

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о судебном процессе «Ювентуса» в еврокубках.

«Это сложный вопрос. Он вполне может быть решён, учитывая обвинения и доказательства против «Ювентуса». Нужно дождаться судебного процесса», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

По информации La Gazzetta dello Sport, УЕФА может наказать клуб минимум одним сезоном без участия в еврокубках.

Союз параллельно проводит своё расследование. Если решение по делу итальянский суд не вынесет до июня, то УЕФА сам определит наказание для «Ювентуса» в еврокубках.

Напомним, что клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам. Если «Ювентус» признают виновным, то клубу будет грозить штраф в размере от 15 до 25 очков.

Ранее сообщалось, что УЕФА готовится исключить «Ювентус» из еврокубков.