Игроки «Тоттенхэма» возместят расходы на билеты болельщикам, посетившим матч с «Ньюкаслом»
- AP
- © Ian Walton
«Мы понимаем ваше разочарование и гнев как команда. Мы ценим вашу поддержку, как дома, так и на выезде. В связи с этим мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на «Сент-Джеймс Парк», — говорится в заявлении.
23 апреля «Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:1.
«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — 53 очка и пятая позиция.
Ранее президент «Тоттенхэма» взял на себя вину за неудачные результаты команды.