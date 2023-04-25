Игроки «Тоттенхэма» возместят расходы на билеты болельщикам, посетившим матч с «Ньюкаслом»

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В пресс-службе «Тоттенхэма» выступили с обращением к болельщикам после поражения от «Ньюкасла».
Игроки «Тоттенхэма» возместят расходы на билеты болельщикам, посетившим матч с «Ньюкаслом»
  • AP
  • © Ian Walton

«Мы понимаем ваше разочарование и гнев как команда. Мы ценим вашу поддержку, как дома, так и на выезде. В связи с этим мы хотели бы возместить болельщикам стоимость билетов на матч на «Сент-Джеймс Парк», — говорится в заявлении.

23 апреля «Ньюкасл» разгромил «Тоттенхэм» со счётом 6:1.

«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — 53 очка и пятая позиция.

Ранее президент «Тоттенхэма» взял на себя вину за неудачные результаты команды.

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