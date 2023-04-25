Футболист «Торпедо» Нетфуллин: спросил о причинах отстранения, а Клотетт встал и ушёл

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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин высказался об отстранении от тренировок с основной командой по решению главного тренера Жозепа Клотета.
Футболист «Торпедо» Нетфуллин: спросил о причинах отстранения, а Клотетт встал и ушёл
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Информация, что я отстранён от тренировок, — правда. Я узнал это лично от главного тренера через переводчика. Причина, которую озвучил тренер, — что я привношу негатив в коллектив. В ответ я хотел поинтересоваться, узнать аргументы, а в ответ Клотет встал и ушёл», — цитирует Нетфуллина РИА Новости.

По его словам, позже у тренера случился разговор с защитником Ильёй Кутеповым, который закончился отстранением. Он также подчеркнул, что не принимал участия в тренировке вместе с защитником.

«Главный тренер хотел нас выгнать и оттуда, но это его решения. По всем остальным вопросам лучше обратиться уже к нему и президенту клуба», — заключил Нетфуллин.

Как сообщает «Чемпионат», оба футболиста продолжат тренировки со второй командой автозаводцев.

«Торпедо» с 13 очками располагается на 16-й строчке турнирной таблицы РПЛ.

Ранее Кутепов опроверг новость о том, что Клотет перевёл его в «Торпедо-2».

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