Салихова: «Тату» — лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес

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Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на то, что музыкальная группа «Тату» выступит перед матчем 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак».
Салихова: «Тату» — лучшее, что делал отечественный шоу-бизнес
  • © Sputnik/РИА Новости

«Тату» — лучшее, что делал наш шоу-бизнес. Под песни про разных мальчиков и «Не верь, не бойся, не проси» танцевали на школьных дискотеках. Юля ходит в наш спортзал Vitasport на протяжении нескольких лет, активно участвует в клубных мероприятиях», — цитирует Салихову Sport24.

Дуэт Юлии Волковой и Елены Катиной объединится впервые за несколько лет, чтобы выступить 7 мая на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск.

После 24 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 очков. «Спартак» — третий (48 баллов).

Ранее сообщалось, как Салихова отреагировала на слова Дмитрия Аленичева о «Спартаке».

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