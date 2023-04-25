Железняков о Косторной: плевать в колодец, из которого когда-то ты пил, некрасиво

Хореограф Алексей Железняков, работающий с группой Этери Тутберидзе, прокомментировал слова бывшей ученицы Алёны Косторной.

«Возможно, Алёна затаила какую-то обиду на тренерский штаб. Если человек не смог найти себя и выдержать тяжесть большого спорта, то не стоит искать виноватых, нужно задуматься о себе. И плевать в колодец, из которого когда-то ты пил, мягко говоря, некрасиво», — цитирует Железнякова Sport24.

Он добавил, что в будущем, когда Алёна сама будет тренировать спортсменов, она поймёт всю ответственность этой профессии.

По словам хореографа, Косторная очень талантливая и могла добиться тех же успехов в спорте, что и Анна Щербакова и Камила Валиева.

В первый раз фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко в 2020 году. Годом ранее она стала чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при. После неудачного постковидного сезона Алёна вернулась к Тутберидзе, но через год снова покинула группу и перешла к Елене Буяновой.

16 января Буянова сообщила, что завершила работу с фигуристкой из-за её желания выступать в парном катании. Теперь Косторная занимается под руководством Сергея Рослякова с Георгием Куницей.

Ранее Косторная заявила, что Тутберидзе — это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер.