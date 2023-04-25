Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за отсутствия визы
- РИА Новости
«К сожалению, не приму участия, потому что там только очный формат подразумевается. А я не смогу присутствовать в связи с тем, что возникли сложности с визой, затянулось оформление», — цитирует Алаева ТАСС.
Он также добавил, что на собрании будут обсуждаться вопросы соревнований по футзалу, проведение женского и юношеского чемпионатов Европы.
Напомним, что УЕФА отстранил команды из России от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Алаев заявил, что формат РПЛ не будет изменён в следующем сезоне.