Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за отсутствия визы

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Председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по футзалу и пляжному футболу Александр Алаев не примет участия в заседании 25 апреля из-за отсутствия визы.
Алаев пропустит заседание комитета УЕФА по футзалу из-за отсутствия визы
  • РИА Новости

«К сожалению, не приму участия, потому что там только очный формат подразумевается. А я не смогу присутствовать в связи с тем, что возникли сложности с визой, затянулось оформление», — цитирует Алаева ТАСС.

Он также добавил, что на собрании будут обсуждаться вопросы соревнований по футзалу, проведение женского и юношеского чемпионатов Европы.

Напомним, что УЕФА отстранил команды из России от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Алаев заявил, что формат РПЛ не будет изменён в следующем сезоне.

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