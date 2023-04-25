Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаза за участие в уличной драке

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Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест бойца смешанных единоборств (ММА) Нейта Диаза за нанесение побоев в уличной драке мужчине.
Полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаза за участие в уличной драке
  • AP

По информации MMA Fighting, инцидент с массовой дракой произошёл 22 апреля. На видео видно, как Диаз в клинче нанёс несколько ударов по неизвестному мужчине, а потом вырубил его удушающим приёмом и скрылся.

Всего в ММА Нейт провёл 35 боёв, из которых выиграл 22, а в 13 потерпел поражение.

В главном поединке турнира UFC 279 Диаз успешно применил удушающий приём «гильотина» на Тони Фергюсоне в четвёртом раунде.

Ранее президент Bellator заявил, что ведёт переговоры с представителями Диаза.

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