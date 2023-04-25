Агент Вагнера Лава не исключил возвращения игрока в ЦСКА

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Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, рассказал о текущем контракте игрока со «Спорт Ресифе».
Агент Вагнера Лава не исключил возвращения игрока в ЦСКА
  • РИА Новости

«Вагнер уже не обладает той скоростью и резкостью, что раньше, но если у команды будет выстроена игра, то он точно не будет лишним. Его соглашение со «Спорт Ресифе» действует до декабря 2023 года. Если ЦСКА захочет подписать Лава, то у него в контракте прописана клаусула», — цитирует агента Metaratings.

Вагнер Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Ранее сообщалось, что Вагнер Лав хочет открыть филиал ЦСКА в Бразилии.

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