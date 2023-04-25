Footmercato: «Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении Неймара

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Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По информации Footmercato, руководство английского клуба пока не готово сделать предложение, но уже несколько месяцев наблюдает за ситуацией вокруг игрока, который планирует покинуть ПСЖ.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти в «Челси» летом.

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