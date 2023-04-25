Самсонов стал вторым вратарём в истории «Торонто», отразившим буллит в плей-офф

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В матче 1/8 плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Российский голкипер победителей Илья Самсонов отразил буллит, который исполнял Брэндон Хагель. Он стал вторым вратарём в истории клуба после Патрика Пулена в 1995 году, которому удалось отбить буллит в игре плей-офф.

Встреча в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Таким образом, счёт в серии стал — 3-1 в пользу «Торонто».

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин назвал клуб, который выйдет в финал Кубка Стэнли.

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