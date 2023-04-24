Андрей Федун — о критике работы Абаскаля: я его работу не обсуждаю
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«Критика Абаскаля? Недовольные будут всегда. Это обычная история. Я его работу не обсуждаю. Я болельщик и хочу, чтобы команда сегодня победила», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Абаскаль возглавил «Спартак» в июне 2022 года.
Красно-белые с 45 очками занимают третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит» (58).
Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что только игроков столичной команды стоит винить в поражении от тольяттинского «Акрона» в матче Кубка России по футболу.