Хамитов: РКЛ может стать в России флагманом соревнований, куда подтянутся лучшие зарубежные киберспортсмены

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Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Амир Хамитов высказался о создании первой российской профессиональной киберспортивной лиги.
Хамитов: РКЛ может стать в России флагманом соревнований, куда подтянутся лучшие зарубежные киберспортсмены
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  • © Marko Geber

«Российская киберспортивная лига может стать в нашей стране флагманом соревнований, куда подтянутся лучшие зарубежные киберспортсмены. По сути, создан новый собственный формат соревнований, который в условиях тотальной изоляции нашего спорта должен стать явлением национального масштаба. Мы в Госдуме постоянно говорим о необходимости появления новых форматов соревнований, и такой как раз появился в киберспорте, причём на высоком уровне, с хорошим потенциалом», — сказал Хамитов.

Он также подчеркнул, что РКЛ является полугодовым проектом, как РПЛ и КХЛ.

«Во-вторых, уже с апробированным механизмом круговых систем и определением победителя по олимпийской системе плей-офф. К этой лиге должны подтянуться и дивизионы более низкого класса — любительские, студенческие, полупрофессиональные команды, что позволит нам, как в хоккее, взрастить молодое поколение киберспортсменов.
Если подытожить, то с появлением российской киберспортивной лиги мы выходим на новый уровень развития киберспорта и спорта в целом. Тут, кстати, в помощь наш законопроект о дистанционных соревнованиях, который мы, в комитете Госдумы по физической культуре и спорту, внесли на рассмотрение и сейчас готовим к первому чтению. Мы предлагаем признать онлайн-соревнования официальными и внести их в единый календарный план. То есть и киберспортсмены, как и все остальные, смогут получать спортивные разряды. Киберспорт уже вошёл в нашу жизнь, много молодых людей выбирают это направление, и отрицать это явление бессмысленно. Мы можем только помочь их правильному развитию», — добавил Хамитов.

Ранее сообщалось, что в России создана первая профессиональная киберспортивная лига по Counter-Strike.

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