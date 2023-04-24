Мостовой считает отсутствие игрового опыта причиной судейских ошибок в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Остановитесь, судьи! Это бред какой-то. Вы уже защитникам не даёте вообще никакого шанса. Проблема не в судьях, а в том, что в футбол никто из них не играл. Они судят по книгам», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, по итогам 24-го тура в семи матчах из восьми было назначено девять пенальти.

24 апреля гендиректор «Крыльев Советов» подал в отставку в знак протеста против судейства в РПЛ.

Функционер занимал свой пост в самарском клубе с мая 2021 года. «Крылья Советов» с 25 очками располагается на 12-й позиции в турнирной таблице

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».