В «Бешикташе» опровергли новость об интересе к игрокам РПЛ

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Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи отреагировал на информацию о возможном интересе к футболистам Российской премьер-лиги (РПЛ).
В «Бешикташе» опровергли новость об интересе к игрокам РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это неинтересно», — цитирует Казанчи «Спорт-Экспресс».

Как сообщает FotoSpor, сделка «Газпрома» с «Бешикташем» откроет футболистам РПЛ путь в европейские клубы.

По информации издания, речь идёт о Малкоме и Венделе из «Зенита», Арсене Захаряне из «Динамо» и Хорхе Карраскале из ЦСКА.

Ранее в «Фатих Карагюмрюк» рассказали о желании сохранить Магомеда Оздоева.

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