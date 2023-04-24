В «Бешикташе» опровергли новость об интересе к игрокам РПЛ
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«Ничего не знаю об этой схеме. Интерес «Бешикташа» к игрокам из РПЛ? Нет, нам это неинтересно», — цитирует Казанчи «Спорт-Экспресс».
Как сообщает FotoSpor, сделка «Газпрома» с «Бешикташем» откроет футболистам РПЛ путь в европейские клубы.
По информации издания, речь идёт о Малкоме и Венделе из «Зенита», Арсене Захаряне из «Динамо» и Хорхе Карраскале из ЦСКА.
Ранее в «Фатих Карагюмрюк» рассказали о желании сохранить Магомеда Оздоева.