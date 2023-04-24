Сборная Украины по футболу сыграет в товарищеском матче с Германией

Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об организации товарищеского матча национальной команды со сборной Германии.

Как сообщается на сайте УЕФА, встреча состоится 12 июня 2023 года. Игра пройдёт на арене «Везерштадион» в Бремене.

«Для национальной команды Украины проведение 1000-го матча в истории сборной Германии станет почётной миссией. Ценим нашу дружбу и благодарны за поддержку!» — заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.