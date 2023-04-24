Сборная Украины по футболу сыграет в товарищеском матче с Германией

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Украинская ассоциация футбола (УАФ) объявила об организации товарищеского матча национальной команды со сборной Германии.
Сборная Украины по футболу сыграет в товарищеском матче с Германией
  • AP
  • © Alastair Grant

Как сообщается на сайте УЕФА, встреча состоится 12 июня 2023 года. Игра пройдёт на арене «Везерштадион» в Бремене.

«Для национальной команды Украины проведение 1000-го матча в истории сборной Германии станет почётной миссией. Ценим нашу дружбу и благодарны за поддержку!» — заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

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