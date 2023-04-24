Сборная Украины по футболу сыграет в товарищеском матче с Германией
- AP
- © Alastair Grant
Как сообщается на сайте УЕФА, встреча состоится 12 июня 2023 года. Игра пройдёт на арене «Везерштадион» в Бремене.
«Для национальной команды Украины проведение 1000-го матча в истории сборной Германии станет почётной миссией. Ценим нашу дружбу и благодарны за поддержку!» — заявил президент УАФ Андрей Павелко.
Ранее сообщалось, что сборная Украины по футболу не будет сниматься с отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.