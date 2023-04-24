The Athletic: игрок «Челси» Маунт может перейти в «Баварию»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт может продолжить карьеру в «Баварии».

Как сообщает The Athletic, к футболисту «Челси» серьёзный интерес проявляют «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

В текущем сезоне Маунт провёл за «Челси» 35 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить «Челси».