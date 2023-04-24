Председатель НОК Польши: надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр

Председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич высказался о возможном исключении российских спортсменов из Олимпийских игр.

«Надо подумать, как исключить россиян и белорусов из Олимпийских игр, а позже принимать решения вместе со всем спортивным сообществом. Я себе не представляю ситуации, чтобы наши спортсмены не могли бороться за медали, исполнять свои мечты, доставлять нам радость», — заявил Песевич в эфире радиостанции RMF FM.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о готовности российских спортсменов на фоне отстранения от международных соревнований.