В «Локомотиве» заявили, что в ближайшее время примут решение по контракту Дзюбы
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«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всё скажем после матча с ЦСКА. В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всё меняется», — цитирует Ульянова «Чемпионат».
В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.
«Локомотив» с 29 очками располагается на десятой позиции.
Ранее Тикнизян признался, что «Локомотив» «отскочил» в матче с ЦСКА.