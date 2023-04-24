Тарасова: российский спорт не умер

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены смогут вернуться на лидирующие позиции в мировом спорте

«Когда станет понятно, что наших спортсменов допустят до соревнований, они быстро вкатятся в процесс. Российский спорт ведь никуда не делся, не умер. Все наши атлеты продолжают поддерживать высокий уровень подготовки, соревнуются внутри страны», — цитирует Тарасову «РБ Спорт».

Она также подчеркнула, что во многих видах спорта Россия занимает лидирующие позиции.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Тарасова назвала здравомыслящим бывшего президента Чехии за мнение о допуске россиян.