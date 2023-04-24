Турецкие СМИ: сделка «Газпрома» с «Бешикташем» откроет футболистам РПЛ путь в европейские клубы

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Сделка между турецким «Бешикташем» и «Газпромом», по которой российская компания выплатит почти $70 млн и станет титульным спонсором клуба, может открыть дорогу игрокам из Российской премьер-лиги (РПЛ) в команды Европы.
Турецкие СМИ: сделка «Газпрома» с «Бешикташем» откроет футболистам РПЛ путь в европейские клубы
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Ряд легионеров, особенно «Зенита», намерены покинуть свои клубы, так как они не играют в еврокубках, но их трансфер невозможен, потому что денежные переводы в Россию запрещены. «Газпром», когда станет спонсором, переведёт этих игроков в «Бешикташ», а отсюда уже хочет продавать их европейским суперклубам», — говорится в FotoSpor.

По информации издания, речь идёт о Малкоме и Венделе из «Зенита», Арсене Захаряне из «Динамо» и Хорхе Карраскале из ЦСКА.

После 26 туров чемпионата Турции по футболу «Бешикташ» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Галатасарая», сыгравшего на один матч меньше, на восемь очков.

Ранее сообщалось, что «Газпром» станет спонсором футбольного клуба «Бешикташ».

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