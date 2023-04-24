СЭ: Мажич может стать руководителем департамента судейства РФС

Бывший сербский арбитр Милорад Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).

По информации «Спорт-Экспресса», в РФС считают, что в руководстве российских арбитров не хватает авторитетного специалиста, который мог бы заняться подготовкой кадров, методологией и мотивацией судей. Отмечается, что многочисленные ошибки в матчах РПЛ «не идут на пользу никому и больно бьют по репутации лиги и РФС».

При этом Павел Каманцев остаётся председателем судейского комитета.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» обратятся в ЭСК РФС по итогам матча с «Пари НН».