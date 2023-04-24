Крянин: по предварительным данным, Акентьев умер от пневмонии, это последствия ковида

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал предварительную причину смерти экс-главы федерации Анатолия Акентьева.

«По предварительным данным, он умер от пневмонии, это последствия ковида. Он был предан лыжному спорту. Здоровье у него было не очень, созванивался по телефону, интересовался тем, что происходит, и своим опытом мог оказать помощь», — цитирует Крянина ТАСС.

Акентьев скоропостижно скончался 23 апреля на 82-м году жизни.

Ранее сообщалось, что не стало трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак.