Крянин: по предварительным данным, Акентьев умер от пневмонии, это последствия ковида

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал предварительную причину смерти экс-главы федерации Анатолия Акентьева.
Крянин: по предварительным данным, Акентьев умер от пневмонии, это последствия ковида
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«По предварительным данным, он умер от пневмонии, это последствия ковида. Он был предан лыжному спорту. Здоровье у него было не очень, созванивался по телефону, интересовался тем, что происходит, и своим опытом мог оказать помощь», — цитирует Крянина ТАСС.

Акентьев скоропостижно скончался 23 апреля на 82-м году жизни.

Ранее сообщалось, что не стало трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак.

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