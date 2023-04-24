Крянин: по предварительным данным, Акентьев умер от пневмонии, это последствия ковида
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«По предварительным данным, он умер от пневмонии, это последствия ковида. Он был предан лыжному спорту. Здоровье у него было не очень, созванивался по телефону, интересовался тем, что происходит, и своим опытом мог оказать помощь», — цитирует Крянина ТАСС.
Акентьев скоропостижно скончался 23 апреля на 82-м году жизни.
Ранее сообщалось, что не стало трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктории Дивак.