Гасилин: Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров настолько жёстко пихали, что мне было страшно получать мяч
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«Когда Спаллетти начал подтягивать меня на тренировки, за «Зенит» играли Широков, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров. Они были для меня кумирами, но в реальности оказалось всё не так, как я себе представлял. Они настолько жёстко пихали, что мне лишний раз было страшно получать мяч», — цитирует Гасилина Sport24.
С 2013 по 2016 год игрок входил в структуру «Зенита». За основную команду он провёл два матча.
Гасилин в феврале 2022 года принял решение приостановить профессиональную карьеру. В настоящий момент он играет в клубе «Наши парни», представляющем РФС в МФЛ.
Ранее Алексей Гасилин заявил, что у футболистов тяжёлая жизнь.