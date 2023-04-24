Гасилин: Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров настолько жёстко пихали, что мне было страшно получать мяч

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о тренировках с ветеранами санкт-петербургского клуба.

«Когда Спаллетти начал подтягивать меня на тренировки, за «Зенит» играли Широков, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров. Они были для меня кумирами, но в реальности оказалось всё не так, как я себе представлял. Они настолько жёстко пихали, что мне лишний раз было страшно получать мяч», — цитирует Гасилина Sport24.

С 2013 по 2016 год игрок входил в структуру «Зенита». За основную команду он провёл два матча.

Гасилин в феврале 2022 года принял решение приостановить профессиональную карьеру. В настоящий момент он играет в клубе «Наши парни», представляющем РФС в МФЛ.

Ранее Алексей Гасилин заявил, что у футболистов тяжёлая жизнь.