Гасилин: Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров настолько жёстко пихали, что мне было страшно получать мяч

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Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о тренировках с ветеранами санкт-петербургского клуба.
Гасилин: Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров настолько жёстко пихали, что мне было страшно получать мяч
  • РИА Новости
  • © Михаил Шапаев

«Когда Спаллетти начал подтягивать меня на тренировки, за «Зенит» играли Широков, Аршавин, Денисов, Кержаков, Быстров. Они были для меня кумирами, но в реальности оказалось всё не так, как я себе представлял. Они настолько жёстко пихали, что мне лишний раз было страшно получать мяч», — цитирует Гасилина Sport24.

С 2013 по 2016 год игрок входил в структуру «Зенита». За основную команду он провёл два матча.

Гасилин в феврале 2022 года принял решение приостановить профессиональную карьеру. В настоящий момент он играет в клубе «Наши парни», представляющем РФС в МФЛ.

Ранее Алексей Гасилин заявил, что у футболистов тяжёлая жизнь.

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