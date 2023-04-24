Спаллетти: скудетто — награда за все мои жертвы, на которые приходилось идти всю карьеру

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал возможную победу в чемпионате Италии по итогам сезона-2022/23.

«Иногда я оглядываюсь и смотрю на свою карьеру. На протяжении этих лет я не то чтобы путешествовал первым классом, поглядывая на всё в иллюминатор, — нет, я путешествовал автостопом! Нахождение в шаге от скудетто — это награда за все жертвы, на которые приходилось идти», — цитирует Спаллетти Football Italia.

Для победы в чемпионате команде нужно обыграть «Салернитану» в следующем туре. Располагающийся на втором месте «Лацио» при этом не должен победить «Интер».

В таком случае «Наполи» досрочно станет чемпионом Италии впервые за 33 года.

Подопечные Лучано Спаллетти лидируют в турнирной таблице Серии А, набрав в 31 матче 78 очков. Следом идут «Лацио» (61) и «Ювентус» (59).

Ранее сообщалось, что у Хвичи Кварацхелии в семи матчах подряд нет результативных действий.