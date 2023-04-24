Аршавин не исключил, что «Ростов» займёт второе место в РПЛ по итогам сезона-2022/23

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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин прокомментировал турнирные перспективы «Ростова» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Аршавин не исключил, что «Ростов» займёт второе место в РПЛ по итогам сезона-2022/23
  • РИА Новости

«Ростов» меня удивил, что они уверенно выиграли. Они молодцы, они заслуженно ушли в отрыв. И хоть я неделю назад сказал, что у них нет шансов на второе место, после этой победы почему-то подумал: а почему бы нет. Молодцы. «Ростов» выглядел свежее», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» обыграл «Урал» со счётом 3:1.

Таким образом, подопечные Валерия Карпина занимают второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Идущий на третьем месте «Спартак» отстаёт на четыре балла. Лидер — «Зенит» (58).

Ранее сообщалось, что Аршавин усомнился в правильности назначения первого пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак».

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