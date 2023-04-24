Льорис извинился перед фанатами «Тоттенхэма» после разгрома от «Ньюкасла»
- AP
«Нам стыдно за результат, мы должны принести извинения болельщикам. Мы не смогли ничего противопоставить сопернику, мы плохо действовали и полностью провалили первый тайм», — цитирует Льориса BBC.
Игра между командами завершилась со счётом 6:1.
«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 53 очка и пятая позиция.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после отказа от «Челси» может возглавить «Тоттенхэм».