Льорис извинился перед фанатами «Тоттенхэма» после разгрома от «Ньюкасла»

Капитан «Тоттенхэма» Уго Льорис выступил с обращением после разгромного поражения в матче 32-го тура чемпионата Англии от «Ньюкасла».

«Нам стыдно за результат, мы должны принести извинения болельщикам. Мы не смогли ничего противопоставить сопернику, мы плохо действовали и полностью провалили первый тайм», — цитирует Льориса BBC.

Игра между командами завершилась со счётом 6:1.

«Ньюкасл» набрал 59 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» 53 очка и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман после отказа от «Челси» может возглавить «Тоттенхэм».