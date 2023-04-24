Гасилин о тяжёлой жизни футболистов: кто считает по-другому — диванные критики

Короткая ссылка
Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин считает, что у футболистов тяжёлая жизнь.
Гасилин о тяжёлой жизни футболистов: кто считает по-другому — диванные критики
  • РИА Новости

«У футболистов очень тяжёлая жизнь. Кто считает по-другому — диванные критики, пускающие слюну зависти. Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь всё своё детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет», — цитирует Гасилина Sport24.

Игрок в феврале 2022 года принял решение приостановить профессиональную карьеру. В настоящий момент он играет в клубе «Наши парни», представляющий РФС в МФЛ.

Ранее Гасилин высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить