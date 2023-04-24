Гасилин о тяжёлой жизни футболистов: кто считает по-другому — диванные критики

Бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин считает, что у футболистов тяжёлая жизнь.

«У футболистов очень тяжёлая жизнь. Кто считает по-другому — диванные критики, пускающие слюну зависти. Быть профессиональным футболистом — тяжелейший труд. Ты тратишь всё своё детство, не зная, получится ли у тебя выбиться или нет», — цитирует Гасилина Sport24.

Игрок в феврале 2022 года принял решение приостановить профессиональную карьеру. В настоящий момент он играет в клубе «Наши парни», представляющий РФС в МФЛ.

Ранее Гасилин высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить гражданство России.