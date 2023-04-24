Президент «Барселоны» ответил фанату, который призвал перестать покупать судей
По информации AS, фанат призвал президента перестать покупать судей.
«Барселона» не покупает судей», — ответил Лапорта.
рокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее сын Негрейры признался, что «Барселона» платила ему за сопровождение судейских бригад.