Президент «Барселоны» ответил фанату, который призвал перестать покупать судей

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта во время теннисного матча в столице Каталонии поговорил с одним из болельщиков команды.

По информации AS, фанат призвал президента перестать покупать судей.

«Барселона» не покупает судей», — ответил Лапорта.

рокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее сын Негрейры признался, что «Барселона» платила ему за сопровождение судейских бригад.

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