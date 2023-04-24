Кан: с такой аурой «Баварии» будет очень тяжело стать чемпионами
«С такой аурой будет очень тяжело стать чемпионами. То, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства. Но моя единственная цель — завершить сезон завоеванием титула», — цитирует Кана журналист Патрик Страссер в соцсетях.
Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Майнца».
«Бавария» опустилась на второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 59 очков. Лидером является «Боруссия» (60).
Ранее сообщалось, что руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».