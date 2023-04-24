Кан: с такой аурой «Баварии» будет очень тяжело стать чемпионами

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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал поражение команды в матче 29-го тура чемпионата Германии от «Майнца».

«С такой аурой будет очень тяжело стать чемпионами. То, что команда показывает на поле, было недостаточно для чемпионства. Но моя единственная цель — завершить сезон завоеванием титула», — цитирует Кана журналист Патрик Страссер в соцсетях.

Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу «Майнца».

«Бавария» опустилась на второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 59 очков. Лидером является «Боруссия» (60).

Ранее сообщалось, что руководители «Баварии» зашли в раздевалку команды после поражения от «Майнца».

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