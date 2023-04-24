Голевой пас Орлова помог «Бостону» довести счёт в серии с «Флоридой» до 3-1

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«Бостон Брюинз» в гостях нанёс поражение «Флорида Пантерз» в четвёртом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра в городе Санрайз завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Джима Монтгомери.

В составе «Брюинз» шайбы забросили Брэд Маршан (десятая минута), Джейк Дебраск (22-я, 49-я), Тайлер Бертуцци (43-я), Тэйлор Холл (57-я, 60-я). У «Пантерз» отличились Мэттью Ткачук (37-я), Сэм Беннетт (47-я).

Российский защитник коллектива из Массачусетса Дмитрий Орлов записал в свой актив результативную передачу.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3-1 в пользу «Брюинз». Следующая игра пройдёт 27 апреля в Бостоне.

Ранее сообщалось, что Орлов установил личный рекорд за «Бостон» среди защитников в Кубке Стэнли.

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