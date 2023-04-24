Чесноков назвал сенсационной победу Лайовича над Рублёвым в финале турнира в Баня-Луке

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков был уверен, что Андрей Рублёв обыграет Душана Лайовича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Баня-Луке.

«То, что серб сегодня сделал, да и вообще на турнире, это просто сенсация. Не надо считать, что Рублёв проиграл, это Лайович выиграл, он сыграл турнир своей жизни», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что теннисисты провели фантастический матч.

«Публике некогда было скучать. Лайович обыграл не только Рублёва, но и Джоковича, это просто нереально, и против обоих он играл потрясающе», — заключил Чесноков.

Россиянин в финале проиграл сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:4, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

Серб выиграл второй титул в карьере в одиночном разряде.

Призовой фонд турнира в Баня-Луке составлял около €562 тыс.

Ранее Шамиль Тарпищев призвал не называть трагедией поражение Рублёва в финале турнира в Баня-Луке.

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