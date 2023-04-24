Чесноков назвал сенсационной победу Лайовича над Рублёвым в финале турнира в Баня-Луке
«То, что серб сегодня сделал, да и вообще на турнире, это просто сенсация. Не надо считать, что Рублёв проиграл, это Лайович выиграл, он сыграл турнир своей жизни», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Вместе с тем он подчеркнул, что теннисисты провели фантастический матч.
«Публике некогда было скучать. Лайович обыграл не только Рублёва, но и Джоковича, это просто нереально, и против обоих он играл потрясающе», — заключил Чесноков.
Россиянин в финале проиграл сербу Душану Лайовичу со счётом 3:6, 6:4, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.
Серб выиграл второй титул в карьере в одиночном разряде.
Призовой фонд турнира в Баня-Луке составлял около €562 тыс.
Ранее Шамиль Тарпищев призвал не называть трагедией поражение Рублёва в финале турнира в Баня-Луке.