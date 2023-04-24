МЮ в третий раз в истории вышел в финалы Кубка Англии и лиги в одном сезоне

Один из самых титулованных клубов Англии «Манчестер Юнайтед» продолжает добиваться новых достижений.

Команда Эрика тен Хага в матче 1/2 финала Кубка Англии нанесла поражение «Брайтону» по пенальти (0:0, 7:6). Таким образом, МЮ в третий раз в истории вышел в финалы Кубка страны и Кубка лиги в одном сезоне.

Манкунианский клуб добивался подобного достижения в сезонах-1982/83 и 1993/94.

МЮ в финале Кубка Англии сыграет с «Манчестер Сити». В финале Кубка лиги в конце февраля красные обыграли «Ньюкасл» (2:0).

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» забила во всех 19 матчах АПЛ с момента назначения Унаи Эмери.











