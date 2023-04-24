Тикнизян признался, что «Локомотив» «отскочил» в матче с ЦСКА

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян считает, что удача и высшие силы помогли железнодорожникам уйти от поражения в матче 24-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.

«Сам до сих пор не могу найти ответ на вопрос, как нам удалось отыграться. Считаю, что нам свыше воздалось за то, что каждый из тех, кто остался на поле, выкладывался на 100%», — цитирует Тикнизяна ТАСС.

По его словам, матчи, когда команда остаётся в меньшинстве, даются очень сложно.

«Важно понимать, что нужно много бегать, делать много черновой работы, и, даст бог, нам повезёт, — это в конце и случилось. Я даже отрицать этого не буду, что «Локомотив» сегодня отскочил», — добавил Тикнизян.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (22-я минута). У железнодорожников отличился Вильсон Изидор (87-я).

Полузащитник «Локо» Сергей Пиняев в середине первого тайма был заменён из-за травмы. Его место занял защитник Марио Митай (20-я). Албанский футболист за 20 минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

ЦСКА с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (29) располагается на десятой позиции.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что Сергей Пиняев был заменён, поскольку не выдержал стартовой нагрузки в игре с ЦСКА.

















