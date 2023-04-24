Гришин считает, что «время Дзюбы прошло»

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Тренер юношеской команды ЦСКА Александр Гришин считает, что нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе сложно играть на высоком уровне.

«Время Артёма Дзюбы прошло. С ним очень легко играть. Сергей Семак это наглядно показал в матче «Локомотива» с «Зенитом». С ним не надо бороться наверху, нужно спокойно дождаться, когда мяч окажется у него в ногах. Он ногами ничего сделать не сможет. Скорости нет, его Игорь Дивеев обогнал на трёх метрах. Как только Михаил Галактионов убрал Дзюбу, «Локомотив» стал играть быстрее», — заявил Гришин RT.

Ранее Гришин назвал причины превосходства армейского клуба в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

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