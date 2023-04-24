Лантратов: не потерял концентрацию после удаления Митая в матче с ЦСКА

Голкипер «Локомотива» Илья Лантратов признался, что был полностью сосредоточен на ходе игры в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.

«Было легко сохранять концентрацию, потому что у нас было удаление, я понимал, что у наших ворот будут моменты. Пришлось перестраиваться, но тем не менее мы выполнили установку тренера после перерыва», — цитирует Лантратова РИА Новости.

Он подчеркнул, что железнодорожникам было важно не проиграть и набрать хоть какие-то очки.

«Мы уже ближе к середине, нам нужно быть как можно выше. У меня не было проблем с адаптацией, для меня эта команда не чужая», — заключил Лантратов.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:1. В составе армейской команды мяч забил Антон Заболотный (22-я минута). У железнодорожников отличился Вильсон Изидор (87-я).

Полузащитник «Локо» Сергей Пиняев в середине первого тайма был заменён из-за травмы. Его место занял защитник Марио Митай (20-я). Албанский футболист за 20 минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля.

ЦСКА с 45 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» (29) располагается на десятой позиции.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сообщил, что Сергей Пиняев был заменён, поскольку не выдержал стартовой нагрузки в игре с ЦСКА.