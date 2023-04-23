Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин назвал причины превосходства армейского клуба в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«В тактическом плане Владимир Федотов превзошёл Михаила Галактионова. Мы видели, что Франсуа Камано, что Сергей Пиняев опускались довольно низко к защите и благодаря этому у «Локомотива» не получались атаки. Они были полностью выключены из игры. Крайние игроки железнодорожников сыграли очень неважно, допустили много детских ошибок. Так играть нельзя. Преимущество ЦСКА было как раз за счёт этих ошибок», — сказал Гришин RT.

Ранее Гришин прокомментировал ничейный результат матча с «Локомотивом».