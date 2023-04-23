Гришин — о заменах в матче с «Локомотивом»: Федотов хотел дать отдохнуть лидерам
- РИА Новости
«Объяснить замены Владимира Федотова можно только одним. Он хотел дать отдохнуть ведущим игрокам. Нагрузка большая, потому что много матчей провели игроки армейской команды за последние несколько дней. В целом играли сегодня безупречно, всё получалось пока на поле был боевой состав. Потом начали куражиться, остались без атаки и стали играть на удержание счёта. Но произошла потеря концентрации, пропустили гол со стандарта. Нужно разбирать этот момент в тренерском штабе и смотреть, кто причастен к этому пропущенному голу.
Красно-зелёные могли забить нам только со стандарта, чего и добились. «Локомотив» наказал ЦСКА», — заявил Гришин RT.
Ранее Владимир Пономарёв после игры с ЦСКА назвал оборону «Локомотива» безграмотной.