Гришин — о заменах в матче с «Локомотивом»: Федотов хотел дать отдохнуть лидерам

Экс-наставник молодёжного ЦСКА Александр Гришин прокомментировал ничейный результат матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом».

«Объяснить замены Владимира Федотова можно только одним. Он хотел дать отдохнуть ведущим игрокам. Нагрузка большая, потому что много матчей провели игроки армейской команды за последние несколько дней. В целом играли сегодня безупречно, всё получалось пока на поле был боевой состав. Потом начали куражиться, остались без атаки и стали играть на удержание счёта. Но произошла потеря концентрации, пропустили гол со стандарта. Нужно разбирать этот момент в тренерском штабе и смотреть, кто причастен к этому пропущенному голу.

Красно-зелёные могли забить нам только со стандарта, чего и добились. «Локомотив» наказал ЦСКА», — заявил Гришин RT.

Ранее Владимир Пономарёв после игры с ЦСКА назвал оборону «Локомотива» безграмотной.





